Кабардино‑Балкария укрепляет позиции как популярный туристический регион

Кабардино‑Балкария активно развивает туристическую инфраструктуру. Регион привлекает путешественников живописными горными пейзажами, термальными источниками и богатым культурным наследием. Но не менее важно, чтобы условия проживания соответствовали высоким стандартам безопасности и комфорта.
Директор одного из отелей Нальчика показывает нашей съёмочной группе номера, зоны отдыха и рассказывает: сегодня здесь готовы принять гостей по всем установленным требованиям. Отель официально включён в Единый реестр средств размещения. Это значит, что он подтвердил соответствие стандартам и может легально работать, принимать постояльцев и продвигать свои услуги. Процедуру самооценки проходили самостоятельно. По словам руководства, весь процесс оказался гораздо проще, чем ожидали.
По закону, если и объект не включён в реестр, он не вправе предоставлять услуги размещения. Его реклама в интернете блокируется, а за нарушение требований предусмотрена административная ответственность. Несоблюдение правил также отражается на потоке туристов — гости выбирают только проверенные объекты на порталах и агрегаторах.
Процедуру «самооценки» в России действует с первого сентября 2025 года. Ее обязаны пройти все гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. Это можно сделать через портал Росаккредитации. Для регистрации необходимо указать сведения о номерном фонде, оснащении, местах общего пользования, технических характеристиках и перечне услуг. После проверки объект получает уникальный идентификационный номер и включается в единый реестр.
За последние годы законодательство в сфере туризма усовершенствовали. Сегодня контролировать бизнес становится полностью прозрачным. Все проверки проходят через «Единый реестр контрольных мероприятий», который ведет Генеральная прокуратура. Правило простое: у каждой проверки должен быть уникальный номер, который система присваивает автоматически. Если номера нет – проверка незаконна.
И здесь еще проще: предпринимателю всего лишь нужно заполнить электронную форму, приложив все необходимые документы. Статус рассмотрения жалобы или запроса видно прямо в системе — всё просто и прозрачно. Воспользоваться приложением могут и предприниматели. Они могут просмотреть график проверок и даже перенести дату визита, отправив запрос инспектору минимум за сутки. В итоге бизнес получает предсказуемость и прозрачность, а государство — эффективный контроль без лишней бюрократии.
https://t.me/vestikbr