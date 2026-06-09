Кабардино‑Балкария простилась с ветераном ВОВ Магомедом Хочуевым

Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чегемского района Магомед Хочуев. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнования родным и близким. Республика понесла невосполнимую утрату, подчеркнул руководитель региона.
Жизнь Магомеда Хочуева - яркий пример беззаветного служения Родине. Он прошел большой и славный боевой путь, сражался на Северо-Западном, Центральном и Карельском фронтах. Вместе с боевыми товарищами участвовал в одном из ключевых сражений, изменивших ход войны, — в битве на Курской дуге.
В составе Красной Армии дошел до побережья Норвегии. Магомед Хочуев - кавалер ордена Славы III степени, ордена Отечественной войны II степени, удостоен медалей «За Победу над Германией» и «За доблестный труд». Эти награды — лишь малая часть признания его личного неоценимого вклада в дело защиты нашего Отечества.
После войны Магомед Бекмурзаевич получил образование, работал на руководящих должностях, посвятил себя развитию сельского хозяйства республики. Память о Магомеде Хочуеве, о его мужестве и мудрости навсегда останется в наших сердцах, - подчеркнул руководитель региона.
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