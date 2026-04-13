Кабардино‑Балкария продолжает шефскую помощь Херсонской области

Кабардино-Балкария продолжает активную шефскую помощь городу Скадовску в Херсонской области. На этот раз поддержку получили семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им доставили мебель: кровати с матрасами и прикроватные тумбочки. Доставка была организована адресно, с учетом потребностей каждой семьи.
Глава администрации Скадовского округа Александр Дудка отметил - пример сотрудничества между регионами помогает улучшить качество жизни людей. С бытовыми проблемами гражданам помогает аварийная бригада. На этот раз они установили и подключили стиральную машину, а также собрали кровать для местного жителя.
Кроме того, была проведена ревизия розеток, устранено короткое замыкание и заменены обгоревшие контакты. _ Еще одно обращение касалось проблем с водоснабжением в доме жителя города. После осмотра и откачки воды из колодцев выяснилось, что вышли из строя регуляторы давления. Специалисты демонтировали поврежденные детали и заменили их на новые.
В селе Антоновка, специалисты аварийной бригады из Кабардино-Балкарии установили и подключили стабилизатор, который обеспечил надежную работу электросети. После проведенных работ электроснабжение и подача горячей воды полностью восстановлены.
