Кабардино-Балкария продолжает поддерживать новые территории

Жителям Скадовского и Голопристанского округов Херсонской области помогают по поручению Главы республики Казбека Кокова.
В подшефных районах сейчас продолжают трудиться наши специалисты – врачи, работники аварийных служб, строители. Так, в селе Михайловка возводят новый фельдшерско-акушерский пункт… Регулярно в Херсонскую область из Кабардино-Балкарии направляют гуманитарные грузы.
Это строительные материалы, техника, продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости… Дети из подшефных районов приезжали в Кабардино-Балкарию на отдых. В прошлом году здесь прошли оздоровительный курс больше 700 человек.
