Кабардино-Балкария – признанный лидер российского производства яблок. Об этом сообщили в региональном филиале центра оценки качества продукции АПК. Природные условия и плодородные земли позволяют региону ежегодно собирать обильный урожай. Яблоки проходят тщательный контроль в испытательной лаборатории. С начала года до конца апреля специалисты проверили 70 тысяч тонн свежих яблок на наличие карантинных объектов. Большую часть урожая отправляют на внутренний рынок. Еще более 80 тонн экспортировали в Казахстан. Исследователи проверяли яблоки на соответствие нормам, а также на наличие насекомых и грибковых заболеваний. Результаты подтвердили высокое качество: все партии свободны от вредителей. Заказчикам выдали протоколы, заверяющие соответствие нормам.