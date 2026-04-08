Кабардино‑Балкария присоединяется к Всероссийской ярмарке трудоустройства

«Работа России. Время возможностей»… В Кабардино-Балкарии пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Региональный этап стартует 17 апреля, рассказали сегодня в профильном министерстве.
Акция ежегодно объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей – от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. В этом году в республике традиционно откроют несколько крупных площадок, где более сотни работодателей предложат почти две тысячи вакансий. Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут желающим трудоустроиться определить для себя наиболее перспективные отрасли. Помимо презентации вакансий и возможностей центров занятости, пройдут мастер-классы и тренинги по темам, связанным с поиском работы и карьерным ростом.
Отдельное внимание уделят профориентации: выпускникам, студентам и их родителям помогут определить перспективные направления, а тем, кто только выбирает будущую профессию, – узнать о самых востребованных. Ярмарки вакансий, круглые столы и мастер-классы пройдут во всех филиалах Республиканского центра занятости. Площадки также будут действовать в КБГУ и гуманитарно-техническом колледже.
