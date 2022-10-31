Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийскому географическому диктанту

В России накануне писали географический диктант. К просветительской акции присоединилась и наша республика.
В этом году площадку для желающих проверить себя в географии разместили в Кабардино-Балкарском госуниверситете. В аудитории собрались около 100 человек - школьники, студенты и преподаватели.
В первой части теста 10 заданий – на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая состоит из 30 – здесь уже надо было применить образное мышление, проявить логику и эрудицию. На ответы – 45 минут.
Как отмечают организаторы, с каждым годом количество желающих принять участие в акции увеличивается. Помимо работы на очных площадках, выполнить задания можно было и в онлайн-формате – на сайте проекта.
Окончательные итоги этого диктанта подведут через месяц, участники очного этапа получат сертификаты.
https://t.me/vestikbr