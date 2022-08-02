Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской донорской акции “Культурный код донора”. Первые мероприятия для доноров и организаторов донорского движения прошли сегодня в Черекском районе. Напомним, что в рамках акции проводятся донорские мероприятия с использованием тематики Года культурного наследия народов России. В движение по сбору крови в этом году активно вовлекаются работники культуры.
Спецмашина республиканской Станции переливания приехала в Черекский район по просьбе местного клуба «Донор». Его основатель Харун Байсиев сегодня сдавал кровь в 51-й раз. Говорит, очень рад, что акцию «Культурный код донора» проводят на уровне всей страны.
Акция нашла горячую поддержку в Черекском районе. Участвовали сотрудники муниципальных учреждений, жители разного возраста.
Перед процедурой желающие участвовать заполнили необходимые документы, прошли медосмотр и сдали анализы на определение гемоглобина и группы крови. Здесь же, на площадке у Голубых озер, местные артисты устроили большой концерт в честь всероссийской акции. По данным дежурной группы медиков, сегодня в Черекском районе сдали кровь сто человек. В банк поступило 45 литров.
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