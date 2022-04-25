Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции «За мир без нацизма!»

«За Мир, Труд, Май!», «За мир без нацизма!»… Под такими лозунгами сегодня в Нальчике прошел митинг и автопробег. Это всероссийская акция, и стартовала она во Владикавказе 12 апреля. Организует ее Федерация независимых профсоюзов страны в поддержку человека труда, а также решений президента и действий российской армии. Участвуют в митинге и автопробеге профсоюзные активисты, общественники, представители власти. После официальной части колонна автомобилей проехала по Нальчику. Затем машины отправились в Пятигорск. Конечный пункт – Москва, где в Праздник труда они станут частью первомайского шествия.