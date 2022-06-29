Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции “Посылка солдату. Zащитникам с любовью”

Инициаторы акции – Союз женщин России при поддержке Минобороны страны.
К сбору гуманитарного груза активно подключились представители Союза женщин КБР. Учитывая, что военнослужащие обеспечены всем необходимым, было решено им выслать те продукты, которые будут напоминать о тепле родного дома, отметила руководитель организации Аулият Каскулова.
Поддержать Союз женщин решили и в республиканском военкомате. Совместно для участников специальной военной операции на Украине собрали три тонны груза.
Кроме того, по данным регионального Минздрава, около двух миллионов рублей собрали медики республики. Сейчас идет закупка лекарств, расходных материалов, оборудования. Все это также будет отправлено военнослужащим.
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