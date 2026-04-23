Кабардино‑Балкария присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Кабардино-Балкария присоединилась к традиционной акции: символы памяти будут раздавать на улицах, в магазинах и музеях республики.
Как сообщают организаторы из «Волонтеров Победы», в этом году ленты раздают на 8 тысячах площадок по всей стране – в магазинах, аптеках и даже на заправках. Волонтеры расскажут об истории этого символа и о правилах ношения.
Акция продлится до 9 мая. Георгиевская ленточка – знак уважения к подвигу советских солдат. Ее черно-оранжевые полосы означают «дым и пламя» – воинскую доблесть и славу.
https://t.me/vestikbr