Кабардино‑Балкария присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

23.04.2026 | 13:20
В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Кабардино-Балкария присоединилась к традиционной акции: символы памяти будут раздавать на улицах, в магазинах и музеях республики. Как сообщают организаторы из «Волонтеров Победы», в этом году ленты раздают на 8 тысячах площадок по всей стране – в магазинах, аптеках и даже на заправках. Волонтеры расскажут об истории этого символа и о правилах ношения. Акция продлится до 9 мая. Георгиевская ленточка – знак уважения к подвигу советских солдат. Ее черно-оранжевые полосы означают «дым и пламя» – воинскую доблесть и славу.   https://t.me/vestikbr
