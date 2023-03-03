Кабардино-Балкария присоединилась к просветительской акции «Диктант ЖКХ»

Как говорят организаторы, участие поможет жителям страны лучше разбираться в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Проводят акцию в онлайн-формате с середины февраля. А в начале марте диктант организовали очно. Одной из площадок стал строительный факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета.
Задания касаются управления многоквартирным домом, предоставления услуг ЖКХ, защиты прав потребителей в этой сфере. Тест считается успешно пройденным, если правильно ответить на 25 вопросов. И тогда участнику акции «Диктант ЖКХ» выдадут электронный сертификат.
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