Кабардино-Балкария присоединилась к международной акции “Диктант Победы”

В Институте искусств пишут “Диктант Победы”. Это одна из более чем 60 площадок в Кабардино-Балкарии, где проводят международную патриотическую акцию. Проверить свои знания о Великой Отечественной сюда пришли представители органов законодательной власти страны и республики.
За 45 минут участники должны ответить на 25 вопросов, к примеру, указать автора поэмы, посвященной битве с врагом; на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника сражения. Вопросы были также связаны с историей монументов и художественными фильмами о событиях 40-х годов прошлого века.
“Диктант Победы” писали и на Эльбрусе – на станции “Мир”. Высота – 3500 метров. Здесь, на высочайшей горе Европы, в патриотической акции участвуют сотрудники регионального управления Росгвардии.
Два десятка росгвардейцев пишут “Диктант Победы” в местах, где 80 лет назад шли ожесточенные сражения с захватчиками в ходе битвы за Кавказ. Патриотическая акция – часть федерального проекта единороссов “Историческая память”. Результаты опубликуют 30 сентября. Все участники получат сертификаты, а лучшим вручат дипломы финалистов.
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