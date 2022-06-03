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Кабардино-Балкария присоединилась к благотворительной акции “Мой бизнес помогает”

Кабардино-Балкария присоединилась к благотворительной акции “Мой бизнес помогает”

03.06.2022 | 16:46
Проводят акцию Минэкономразвития России совместно с региональными Центрами поддержки предпринимательства. Бизнесмены Кабардино-Балкарии решили помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. За несколько дней собрали детские вещи, продукты питания и сладости. Наборы получили 23 семьи, в которых – 95 детей. Помимо этого, совместно с благотворительным фондом “Ди Рамизэ” открыли сбор средств для пациентов детского отделения паллиативной помощи. Жители уже внесли 167 тысяч рублей, и акция продолжается. Присоединиться может каждый желающий. Подробности сообщат в центре «Мой бизнес».
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