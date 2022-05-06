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Кабардино-Балкария приняла участие в Европейской неделе иммунизации

Кабардино-Балкария приняла участие в Европейской неделе иммунизации

06.05.2022 | 16:19
Кабардино-Балкария участвовала в Европейской неделе иммунизации, которая проходила с 24 по 30 апреля. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах. Главная цель международной акции – пропагандировать вакцинацию. Специалисты называют ее важнейшим способом предотвратить распространение болезней и защитить жизнь. За неделю на горячую линию управления Роспотребнадзора поступило больше сотни звонков с вопросами, в основном о ковиде. Специалисты давали рекомендации по прививкам – обязательным и желательным… В период акции не только проводили консультационную работу. Продолжалась и сама иммунизация от различных недугов. За неделю ею охватили свыше 15 тысяч жителей.
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