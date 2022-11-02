Кабардино-Балкария приняла студенческую экспедицию «Открываем Россию заново»

Десять студентов ведущих вузов России, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Томск, Ярославль, Нижний Новгород, Ставрополь и Грозный, познакомились с культурным, историческим и природным богатством Кабардино-Балкарии. Видеоматериалы путешествия по республике войдут в единый ролик о традициях и обычаях кавказских народов. Проект под названием «Традиции и обычаи Северного Кавказа. Культурный аспект как драйвер развития» реализован НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Кавказ. РФ, на территории региона студенческую экспедицию сопровождали КБГУ и Министерство курортов и туризма КБР. Программа пребывания в Кабардино-Балкарии была сформирована так, чтобы гости смогли погрузиться в культурную составляющую. Студенты посетили Арт-центр Мадины Саральп, Национальный музей КБР, Районный краеведческий музей им. О.М. Отарова Эльбрусского муниципального района, Музей обороны Приэльбрусья. Побывали на Эльбрусе и познакомились с достопримечательностями Нальчика. В национально-культурных центрах Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова состоялись встречи с преподавателями и экспертами в сфере культуры и туризма. По итогам экспедиции будет создан просветительский видеоролик, который будет способствовать росту интереса туристов к традициям и культуре народов Северного Кавказа. Эта поездка — одна из трех пилотных экспедиций на Северный Кавказ в рамках проекта «Открываем Россию заново». Ее цель - привлечь молодых исследователей к поиску решений актуальных задач для экономического развития региона. Всего на участие в проекте зарегистрировалось более 700 студентов из 63 субъектов страны. Итоговый отбор для участия в трех экспедициях прошли 28 человек.