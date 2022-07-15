Кабардино-Балкария приняла двадцать третий Всероссийский фестиваль “Моя провинция”

Торжественная церемония прошла сегодня в Балкарском госдрамтеатре. Медиа-форум в Кабардино-Балкарии проходит впервые. В Нальчике собрались журналисты ТВ, радио, газет, информагентств со всей страны.
На торжественной церемонии открытия участников фестиваля приветствовал полпред Президента России Юрий Чайка. Он отметил высокую роль региональных СМИ в современном мире.
Региональные СМИ должны получить серьезное развитие как источник информации максимально близкий к людям, отметил в своем выступлении Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Уже после церемонии, Казбек Коков и Юрий Чайка пообщались с журналистами. Говорили об итогах рассмотрения модели экономического развития всех регионов Северного Кавказа.
Участники фестиваля “Моя провинция” в республике пробудут еще 4 дня. Уже сейчас организаторы отмечают настоящее кавказское гостеприимство, прекрасную природу региона и высокий туристический потенциал.
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