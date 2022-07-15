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Кабардино-Балкария приняла двадцать третий Всероссийский фестиваль “Моя провинция”

Кабардино-Балкария приняла двадцать третий Всероссийский фестиваль “Моя провинция”

15.07.2022 | 22:12
Торжественная церемония прошла сегодня в Балкарском госдрамтеатре. Медиа-форум в Кабардино-Балкарии проходит впервые. В Нальчике собрались журналисты ТВ, радио, газет, информагентств со всей страны. На торжественной церемонии открытия участников фестиваля приветствовал полпред Президента России Юрий Чайка. Он отметил высокую роль региональных СМИ в современном мире. Региональные СМИ должны получить серьезное развитие как источник информации максимально близкий к людям, отметил в своем выступлении Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Уже после церемонии, Казбек Коков и Юрий Чайка пообщались с журналистами. Говорили об итогах рассмотрения модели экономического развития всех регионов Северного Кавказа. Участники фестиваля “Моя провинция” в республике пробудут еще 4 дня. Уже сейчас организаторы отмечают настоящее кавказское гостеприимство, прекрасную природу региона и высокий туристический потенциал.   https://t.me/vestikbr
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