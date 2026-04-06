Кабардино‑Балкария представила туристический потенциал на выставке «ЛЕТО‑2026»

Кабардино-Балкария представила туристические и санаторно-курортные возможности региона в Уральском федеральном округе. Делегация участвовала в 30-й Международной туристской выставке «ЛЕТО-2026». Она прошла при официальной поддержке Российского союза туриндустрии, Правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.
Форум объединил более ста экспонентов, в том числе национальные представительства зарубежных стран, регионы России, ведущих туроператоров, авиакомпании, отели и дома отдыха. На стенде Кабардино-Балкарии работали сотрудники минкурортов совместно с представителями отрасли. Они рассказывали об активном летнем отдыхе, санаторно-курортном лечении, экстремальных и альпинистских программах, национальном маршруте «Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус».
С достопримечательностями региона посетители могли познакомиться в формате VR. Гостей также удивляли национальными блюдами и товарами, произведенными в нашем регионе. Участников выставки потчевали хычинами и далянями, они также могли попробовать сыры, айран и кондитерскую продукцию. Представители Кабардино-Балкарии также дали пресс-конференцию, на которой рассказали о туристическом потенциале региона.
