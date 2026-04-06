Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Кабардино‑Балкария представила туристический потенциал на выставке «ЛЕТО‑2026»

06.04.2026 | 14:20
Кабардино-Балкария представила туристические и санаторно-курортные возможности региона в Уральском федеральном округе. Делегация участвовала в 30-й Международной туристской выставке «ЛЕТО-2026». Она прошла при официальной поддержке Российского союза туриндустрии, Правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Форум объединил более ста экспонентов, в том числе национальные представительства зарубежных стран, регионы России, ведущих туроператоров, авиакомпании, отели и дома отдыха. На стенде Кабардино-Балкарии работали сотрудники минкурортов совместно с представителями отрасли. Они рассказывали об активном летнем отдыхе, санаторно-курортном лечении, экстремальных и альпинистских программах, национальном маршруте «Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус». С достопримечательностями региона посетители могли познакомиться в формате VR. Гостей также удивляли национальными блюдами и товарами, произведенными в нашем регионе. Участников выставки потчевали хычинами и далянями, они также могли попробовать сыры, айран и кондитерскую продукцию. Представители Кабардино-Балкарии также дали пресс-конференцию, на которой рассказали о туристическом потенциале региона.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных