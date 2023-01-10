Кабардино-Балкария попала в число 12 российских регионов, где наиболее активно поддерживают учителей

Ситуацию за прошлый год проанализировали в федеральном Минпросвещении. Оценивали социальные гарантии, которые предоставляют педагогам, а также шаги, направленные на закрепление в обществе высокого статуса учителя.
Федеральные эксперты, в частности, смотрели, как поддерживают молодых специалистов в сфере образования, насколько обеспечен их профессиональный рост, на какие поощрения за труд они могут рассчитывать. Отдельно оценивали комфортность и результативность работы педагогов в селах.
За совмещение сельские учителя ежемесячно получают по пять тысяч рублей… В Минпросвещении Кабардино-Балкарии рассказали, что в 22-м году на оплату труда педагогов направили больше миллиарда рублей. С ноября работники школ и детсадов республики начали получать дополнительные выплаты.
Школы Кабардино-Балкарии капитально ремонтировали и строили новые. Такую работу продолжают и в 2023-м. Помимо этого, в образовательных организациях планомерно обновляют материально-техническую базу.
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