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Кабардино-Балкария попала в число 12 российских регионов, где наиболее активно поддерживают учителей

Кабардино-Балкария попала в число 12 российских регионов, где наиболее активно поддерживают учителей

10.01.2023 | 15:57
Ситуацию за прошлый год проанализировали в федеральном Минпросвещении. Оценивали социальные гарантии, которые предоставляют педагогам, а также шаги, направленные на закрепление в обществе высокого статуса учителя. Федеральные эксперты, в частности, смотрели, как поддерживают молодых специалистов в сфере образования, насколько обеспечен их профессиональный рост, на какие поощрения за труд они могут рассчитывать. Отдельно оценивали комфортность и результативность работы педагогов в селах. За совмещение сельские учителя ежемесячно получают по пять тысяч рублей… В Минпросвещении Кабардино-Балкарии рассказали, что в 22-м году на оплату труда педагогов направили больше миллиарда рублей. С ноября работники школ и детсадов республики начали получать дополнительные выплаты. Школы Кабардино-Балкарии капитально ремонтировали и строили новые. Такую работу продолжают и в 2023-м. Помимо этого, в образовательных организациях планомерно обновляют материально-техническую базу.   https://t.me/vestikbr
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