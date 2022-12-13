Кабардино-Балкария получит в новом году 10 передвижных медицинских комплексов

Десять передвижных медицинских комплексов получит Кабардино-Балкария в следующем году. Их будут использовать для обслуживания жителей отдаленных сел.
Девять аппаратов предназначены для оказания первичной медицинской помощи, один – для проведения флюорографии и маммографии. В минувшем году по нацпроекту «Здравоохранение» в больницы Кабардино-Балкарии поступили восемь передвижных комплексов, в нынешнем – два.
В Минздраве региона отмечают, что, благодаря работе этой техники, диспансеризация стала доступнее жителям: с января по ноябрь ее прошли больше 18 тысяч человек.
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