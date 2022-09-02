Кабардино-Балкария получит новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Распоряжение о направлении в регионы транспорта подписали в правительстве России. В республику поступят 14 карет скорой. В кабинете министров рассчитывают, что дополнительные поставки повысят доступность медпомощи в селах и малых городах. По данным регионального Минздрава, сейчас в распоряжении врачей и фельдшеров Кабардино-Балкарии – больше 200 автомобилей категорий B и C. Автопарк скорой помощи за последние годы обновили практически полностью. Также решением кабинета министров в образовательные организации Кабардино-Балкарии доставят 17 автобусов. Большинство из них направят в сельскую местность, чтобы у детей была возможность с удобством добираться до школ. Напомним, что транспортный парк соцучреждений в России обновляют исходя из положений послания президента Федеральному собранию, которое прозвучало в 21-м году.