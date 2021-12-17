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Кабардино-Балкария получит больше 120 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса

Кабардино-Балкария получит больше 120 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса

17.12.2021 | 15:54
По данным министерства сельского хозяйства, деньги поступят из федерального бюджета до конца года. С помощью этих средств возместят часть затрат на реализацию трех инвестиционных проектов. Их в свое время выбрала комиссия Минсельхоза страны. Сами бизнес-идеи уже воплощены в жизнь в 18-м – 20-м годах. В результате в республике построили плодохранилища, в которых можно хранить девять тысяч тонн сельхозпродукции. Теперь из бюджета страны поступит частичная компенсация расходов. На эти же цели республика дополнительно направила 600 тысяч рублей.
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