Кабардино-Балкария получит больше 120 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса

По данным министерства сельского хозяйства, деньги поступят из федерального бюджета до конца года. С помощью этих средств возместят часть затрат на реализацию трех инвестиционных проектов. Их в свое время выбрала комиссия Минсельхоза страны. Сами бизнес-идеи уже воплощены в жизнь в 18-м – 20-м годах. В результате в республике построили плодохранилища, в которых можно хранить девять тысяч тонн сельхозпродукции. Теперь из бюджета страны поступит частичная компенсация расходов. На эти же цели республика дополнительно направила 600 тысяч рублей.