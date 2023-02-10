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Кабардино-Балкария получит более 33 млн рублей на реализацию проектов в сфере туризма

Кабардино-Балкария получит более 33 млн рублей на реализацию проектов в сфере туризма

10.02.2023 | 22:36
Больше 33 миллионов рублей на развитие туризма направят в Кабардино-Балкарию из федерального бюджета. Об этом распорядились в правительстве России. В целом туристическая индустрия в регионах получит свыше 11 миллиардов рублей. Средства пойдут на обустройство национальных маршрутов и зон отдыха. Часть денег используют на создание в центрах российских городов единого архитектурного пространства: собираются объединить главные достопримечательности, провести благоустройство, продумать навигацию и общий стиль оформления. Также профинансируют компании, которые обновляют инфраструктуру для путешественников – покупают туристическое оборудование, строят круглогодичные бассейны, разрабатывают путеводителей и аудиогиды.   https://t.me/vestikbr
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