Кабардино-Балкария получит более 33 млн рублей на реализацию проектов в сфере туризма

Больше 33 миллионов рублей на развитие туризма направят в Кабардино-Балкарию из федерального бюджета. Об этом распорядились в правительстве России.
В целом туристическая индустрия в регионах получит свыше 11 миллиардов рублей. Средства пойдут на обустройство национальных маршрутов и зон отдыха.
Часть денег используют на создание в центрах российских городов единого архитектурного пространства: собираются объединить главные достопримечательности, провести благоустройство, продумать навигацию и общий стиль оформления.
Также профинансируют компании, которые обновляют инфраструктуру для путешественников – покупают туристическое оборудование, строят круглогодичные бассейны, разрабатывают путеводителей и аудиогиды.
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