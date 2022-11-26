Кабардино-Балкария получит 727 милионов рублей на поддержку АПК

Кабардино-Балкарская Республика в числе 22 регионов до конца 2022 года получит дополнительное финансирование на поддержку сельхозпроизводителей. Распоряжение о распределении на эти цели 899 млн рублей подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Кабардино-Балкарии из федерального бюджета выделено 727 млн рублей, что позволит дополнительно поддержать аграриев. Им компенсируют часть затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на её страхование. Меры поддержки агропромышленного комплекса реализуются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.