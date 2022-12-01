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Кабардино-Балкария получит 588 миллионов рублей на строительство и ремонт автотрасс

Кабардино-Балкария получит 588 миллионов рублей на строительство и ремонт автотрасс

01.12.2022 | 16:29
Десять российских регионов, в том числе Кабардино-Балкария, получат свыше двух миллиардов рублей на строительство и ремонт автотрасс. Об этом распорядились в российском правительстве. Деньги направили для реализации нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. Решение позволит улучшить транспортную связанность страны, ускорить доставку товаров и материалов, даст людям возможность передвигаться более безопасно и комфортно, рассчитывают в кабинете министров. В Кабардино-Балкарию поступят 588 миллионов рублей. Они пойдут на продолжение строительства трасс и приведение их в нормативное состояние. Другую часть израсходуют на восстановление дорожной инфраструктуры, поврежденной из-за чрезвычайных ситуаций.   https://t.me/vestikbr
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