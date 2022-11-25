Кабардино-Балкария получит 10 передвижных медицинских комплексов

До конца марта в Кабардино-Балкарию должны поступить 10 передвижных медицинских комплексов, которые станут работать в небольших населенных пунктах. Распоряжение об этом издали в правительстве России.
В числе получателей такой техники – около 70 регионов. Между ними распределят почти 300 комплексов. Уже решено, что в нашей республике девять передвижных станций используют для оказания первичной медико-санитарной помощи. Еще в одной станут проводить рентген-диагностику.
В прошлом году по нацпроекту “Здравоохранение” в Кабардино-Балкарию поступило восемь передвижных медицинских пунктов, в которых находятся два маммографа и шесть флюорографов. Специалисты, работающие на этом оборудовании, обслуживают жителей отдаленных сел и хуторов.
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