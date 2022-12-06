В начале следующего года Кабардино-Балкария получит 10 новых машин скорой помощи и 24 школьных автобуса. Распоряжение о доставке транспорта по регионам издали в федеральном правительстве.
Согласно документу, в целом по стране распределят больше двух тысяч автомобилей. Сделать это должны в течение первого квартала. Из федерального бюджета на исполнение задуманного направили больше семи миллиардов рублей.
Напомним, совсем недавно Кабардино-Балкария получила очередную партию спецавтомашин. В целом же по программе поддержки отечественного автопрома за три года парк медучреждений республики обновили на 60 единиц. За тот же период школы получили больше полутора сотен транспортных средств.
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