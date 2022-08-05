Кабардино-Балкария получила из федерального бюджета средства на организацию первичного воинского учета

Кабардино-Балкария получила из федерального бюджета средства на создание условий для постановки граждан на воинский учет. Об этом сегодня говорили на заседании правительства КБР. Деньги из бюджета страны – на организацию первичного воинского учета. Речь идет о населенных пунктах, где отсутствуют военкоматы. Дополнительные финансовые средства на реализацию поставленной задачи поступят в республику, сообщили на заседании регионального правительства. Министр здравоохранения Рустам Калибатов представил проект распоряжения кабинета министров о внесении изменений в действующий документ. Касаются они порядка предоставления единовременных выплат медикам, работающим в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч. Также на заседании обсудили вопросы предоставления материальной помощи отдельным категориям граждан.