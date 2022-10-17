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Кабардино-Балкария получила 14 новых карет скорой помощи

Кабардино-Балкария получила 14 новых карет скорой помощи

17.10.2022 | 15:46
В Кабардино-Балкарию поступили новые машины скорой помощи. Это 14 автомобилей, оснащенных по современным стандартам, два из которых – реанимобили. Сегодня их передали медикам из всех районов и городов республики. В Кабардино-Балкарию поступили новые машины скорой помощи. Это 14 автомобилей, два из которых – реанимобили. Сегодня их передали медикам из всех районов и городов. Площадь Абхазии сегодня заполнили новые машины скорой помощи. В торжественной обстановке технику передают медикам. На каждом авто – надпись с адресом, причем указаны все муниципалитеты республики. В числе новых машин – два реанимобиля. В них установлена аппаратура, которая нужна, чтобы помогать тяжелым больным. Один передали Центру медицины катастроф, второй – Республиканскому детскому клиническому многопрофильному центру (бывшая РДКБ). За последние три года республика получила почти 60 единиц нового специализированного транспорта. Это автомобили класса “В” и “С”. Таким образом, Кабардино-Балкария на 70 процентов обновила медицинский автопарк. Новые машины скорой помощи сегодня же разъехалась по городам и районам. И в ближайшее время медики на этих автомобилях уже начнут обслуживать пациентов.   https://t.me/vestikbr
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