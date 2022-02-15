Кабардино-Балкария поддерживает Камилу Валиеву

Жители Кабардино-Балкарии высказываются в поддержку Камилы Валиевой - российской фигуристки, выступающей в одиночном катании. Сейчас она участвует в Олимпиаде в Пекине. Школьники создали видеоролик и разместили его в социальных сетях. Ранее 15-летнюю спортсменку хотели отстранить от соревнований после допинг-скандала. Камила достойно выдержала испытание и продолжала тренироваться. Сегодня фигуристка вышла на пекинский лед с короткой программой. Судьи оценили выступление Валиевой в 82,16 балла. Спортсменка пока занимает текущее первое место. Произвольная программа запланирована на 17 февраля.