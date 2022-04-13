Кабардино-Балкария поддержит своих бойцов, участвующих в специальной военной операции

В ближайшее время Кабардино-Балкария направит гуманитарный груз для военнослужащих из республики, которые участвуют в специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, возглавляющий оперативный штаб по оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщил: «По поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова сейчас готовим 10 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, бутилированная вода, одежда, предметы первой необходимости. В условиях военной операции посылка из дома важна для каждого солдата и офицера - мы о них знаем, поддерживаем, ждем домой живыми и здоровыми. Уже в пятницу машина отправится в распределительный центр Белгорода, откуда груз будет доставлен по назначению». Ранее Кабардино-Балкария направила 140 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, также дополнительные грузы были отправлены от каждого района республики. В организации отправки машин помогают волонтеры от молодежных организаций региона. Жители республики также активно участвуют в формировании помощи. В настоящее время в детском реабилитационном центре «Радуга» Министерства труда и социальной защиты КБР медицинскую и психолого-социальную помощь специалистов получают дети из Донецкой народной республики. По завершении курса реабилитации «Радуга» примет следующую смену детей из Донецка. Готовы к приему жителей Донбасса и несколько санаториев Кабардино-Балкарии.