Кабардино-Балкария победила во Всероссийском конкурсе программ развития молодёжной политики

Росмолодёжь подвела итоги Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России в своем новом проекте «Регион для молодых».

Кабардино-Балкария вошла в топ-10 российских регионов, набравших наибольшее количество баллов за представленную программу комплексного развития молодёжной политики. На реализацию данной программы республика получит 146,6 миллиона рублей.

Конкурс проводится в России впервые - в рамках реализации федерального проекта «Молодёжь России» национального проекта «Образование». Всего на развитие молодёжной политики в регионах на 2023-2025 годы из федерального бюджета Росмолодёжи выделено 15 миллиардов рублей - по 5 миллиардов рублей ежегодно.

«Думаю, проект окажет большое влияние на развитие молодежной политики в регионах — наш Президент Владимир Владимирович Путин уделяет этому вопросу первостепенное значение», - отметил Глава Кабардино-Балкарии.

Проект предполагает прежде всего внедрение единого стандарта качества для учреждений молодежной политики, формирование системы непрерывного сопровождения молодых людей, оценку системных усилий регионов в сфере молодежной политики.

При отборе лучших программ были учтены такие факторы, как структурирование работы, включенность глав регионов и их заместителей и руководителей, наличие отдельного ведомства. В Кабардино-Балкарии в этом году было создано Министерство по делам молодежи, формируется региональное отделение Российского движения детей и молодежи.

Программа комплексного развития молодежной политики Кабардино-Балкарской Республики направлена на создание многоуровневой межотраслевой экосистемы работы с молодежью. Она включает открытие новых молодежных центров в муниципалитетах, строительство центра молодежного творчества, развитие молодежной инфраструктуры в целом.

«Отрадно, что усилия наших молодежных лидеров получили высокую оценку со стороны Федерального агентства по делам молодёжи. Обязательно продолжим эту работу», - подчеркнул Казбек Коков.