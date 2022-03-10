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Кабардино-Балкария отправит 100 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР

Кабардино-Балкария отправит 100 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР

10.03.2022 | 19:49
Кабардино-Балкария готовит очередную партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Завтра 100 тонн гуманитарного груза будут отправлены в пункт назначения. Гуманитарная помощь формируется по инициативе предпринимательского сообщества и неравнодушных жителей республики. Груз, в том числе, включает 10 тонн муки, 30 тонн минеральной воды, 20 тонн яблок, 20 тонн плодоовощных консервов, 20 тонн картофеля, одежду, предметы первой необходимости. Накануне Глава республики в ходе «муниципального часа» заявил о важности участия в оказании гуманитарной помощи Луганской и Донецкой народным республикам. Казбек Коков выразил благодарность всем неравнодушным гражданам и бизнес-сообществу Кабардино-Балкарии, которые не остались безучастными. «Кабардино-Балкария никогда не оставалась в стороне, когда требовалась ее поддержка, - это в наших традициях. У нас есть сильное гражданское общество и понимание своей задачи в происходящих процессах», - сказал Казбек Коков. Ранее по поручению Главы КБР Казбека Кокова жителям Донецка и Луганска было направлено 40 тонн гуманитарной помощи с продуктами и предметами первой необходимости, в первую очередь, для детей. Регион готов к приёму 800 жителей ЛНР и ДНР, вынужденно покинувших места постоянного проживания, проработан вопрос предоставления детям возможности реабилитационного отдыха и обучения в школах республики.
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