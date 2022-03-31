Кабардино-Балкария отправила в субъекты России 7,7 тыс. тонн семян кукурузы

В Кабардино-Балкарии в 2021 году производство семян гибридов кукурузы родительских форм составило 12 тыс. тонн. По словам министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасана Сижажева, участки гибридизации кукурузы в среднем занимают 4,5 тыс. га. «В Кабардино-Балкарии функционирует 9 основных семеноводческих хозяйств, занимающихся производством семян кукурузы. Потребность в семенной кукурузе аграриев республики составляет 3,5 тыс. тонн. За пределы Кабардино-Балкарии ежегодно отравляется 8,5 тыс. тонн семян, в том числе 7,7 тыс. тонн - в рамках импортозамещения в субъекты страны. Весь семенной материал соответствует отраслевым и национальным стандартам и сертифицирован», - пояснил Х. Сижажев. Помимо отгрузки семян по России, налажен экспорт семенной кукурузы в Азербайджан, Армению, Республику Беларусь, Казахстан, Молдавию, Киргизию и другие страны ближнего зарубежья. В 2021 году было экспортировано свыше 800 тонн семенной кукурузы.