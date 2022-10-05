home
Главная
>
Новости
>
Кабардино-Балкария отправила очередную партию принадлежностей и предметов экипировки для мобилизованных

Кабардино-Балкария отправила очередную партию принадлежностей и предметов экипировки для мобилизованных

05.10.2022 | 13:08
Сегодня из Кабардино-Балкарии была направлена очередная партия принадлежностей и предметов экипировки военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил Глава КБР в своем телеграм-канале. В неё войдут, в том том числе, 300 пар теплой обуви, столько же спальных мешков и ковриков. Объемы производства на территории республики предметов экипировки для обеспечения потребностей как подразделений, в которых служат наши ребята, так и 58 армии и Министерства обороны РФ в целом увеличим. Также планируем наладить работу по формированию резерва элементов обмундирования на зимний период.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных