Кабардино-Балкария отправила очередную партию принадлежностей и предметов экипировки для мобилизованных

Сегодня из Кабардино-Балкарии была направлена очередная партия принадлежностей и предметов экипировки военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил Глава КБР в своем телеграм-канале. В неё войдут, в том том числе, 300 пар теплой обуви, столько же спальных мешков и ковриков. Объемы производства на территории республики предметов экипировки для обеспечения потребностей как подразделений, в которых служат наши ребята, так и 58 армии и Министерства обороны РФ в целом увеличим. Также планируем наладить работу по формированию резерва элементов обмундирования на зимний период.