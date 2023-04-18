Казбек Коков провел заседание антитеррористической комиссии КБР

Первого и девятого мая в Кабардино-Балкарии не станут проводить крупные массовые мероприятия, в том числе шествия. Решение связано с текущей оперативной ситуацией в стране и рекомендациями федеральных ведомств. Об этом сегодня стало известно на заседании республиканской Антитеррористической комиссии, которое провел Глава региона Казбек Коков.
Праздник Весны и Труда и День Победы отметят, но в иных форматах, включая онлайн. Торжества пройдут в помещениях и на других объектах, где можно обеспечить необходимые меры безопасности. На встрече также обсудили вопросы антитеррористической защищенности транспорта, топливно-энергетического комплекса, объектов торговли, мест массового пребывания людей, религиозных организаций.
Противодействие идеологии терроризма и распространению радикальных настроений в молодежной среде – приоритетная задача для правоохранителей и исполнительных органов власти, подчеркнули на заседании. Казбек Коков добавил, что делается немало, но сейчас особенно важно действовать усиленно, согласованно и сообща. Необходимо активизировать и адресную работу. Уже запущен комплексный проект «Я - наставник», направленный на несовершеннолетних из групп риска.
Готовят республиканский молодежный форум «Команда 5642» для студентов колледжей. Запланировали организовать курсы повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью, семинары для художественных руководителей творческих коллективов и тренеров. Предусмотрена поддержка проектов, нацеленных на профилактику терроризма. Работу развернули по всем направлениям, включая молодежные и родительские сообщества.
Открыты больше полутора сотен добровольческих центров на базе образовательных организаций, восемь молодежных объединений, 12 муниципальных подразделений Ресурсного центра развития волонтерства. Казбек Коков поддержал предложение Минмолодежи усилить психологическую службу в учреждениях образования. В ближайшее время эта идея должна обрести конкретную форму.
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