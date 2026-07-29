Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Кабардино‑Балкария остается одним из центров конного спорта России

Кабардино‑Балкария остается одним из центров конного спорта России

29.07.2026 | 13:45
Кабардино-Балкария входит в число лидеров по развитию конного спорта в стране. Площадки для соревнований позволяют проводить турниры не только республиканского, но и всероссийского и международного уровней. Как готовят лошадей к соревнованиям и какие породы для каких видов дисциплин выбирают? Его ласково и в шутку называют хулиган. На деле же прочат большое будущее. Ровные ноги, длинный овальный круп, развитая не по возрасту мускулатура, даже характер боевой… Такой однозначно сможет участвовать в скачках и выигрывать призовые места, говорят специалисты. Выращивание лошадей для спортивных состязаний – одна из ключевых задач Малкинского конезавода. На сегодняшний день Малкинский конный завод имеет племенной статус по разведению лошадей кабардинской породы и английской верховой. К воспроизводству будущих чемпионов подходят крайне ответственно. За здоровьем родителей тщательно следят. Потомства на заводе ждут и сейчас – на сносях одиннадцать лошадей. Уход за ними особый: в первую очередь – усиливают рацион питания. Рядом занимаются с теми, кто уже участвует в соревнованиях. В основном, на территории завода тренируют лошадей для пробегов на длинные дистанции. При необходимости выезжают на пастбища. К так называемым гладким скачкам – проводят такие на специализированных аренах, – лошадей Малкинского завода готовят на Нальчикском ипподроме. Малкинский конный завод – победитель главных призов Нальчикского ипподрома. В его арсенале Дерби, ОКС, кубки Главы КБР и Майлеров, призы в честь Дня адыгов, Элиты… И на этом здесь останавливаться не собираются.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных