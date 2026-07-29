Кабардино‑Балкария остается одним из центров конного спорта России

Кабардино-Балкария входит в число лидеров по развитию конного спорта в стране. Площадки для соревнований позволяют проводить турниры не только республиканского, но и всероссийского и международного уровней. Как готовят лошадей к соревнованиям и какие породы для каких видов дисциплин выбирают?
Его ласково и в шутку называют хулиган. На деле же прочат большое будущее. Ровные ноги, длинный овальный круп, развитая не по возрасту мускулатура, даже характер боевой… Такой однозначно сможет участвовать в скачках и выигрывать призовые места, говорят специалисты. Выращивание лошадей для спортивных состязаний – одна из ключевых задач Малкинского конезавода.
На сегодняшний день Малкинский конный завод имеет племенной статус по разведению лошадей кабардинской породы и английской верховой. К воспроизводству будущих чемпионов подходят крайне ответственно. За здоровьем родителей тщательно следят. Потомства на заводе ждут и сейчас – на сносях одиннадцать лошадей. Уход за ними особый: в первую очередь – усиливают рацион питания.
Рядом занимаются с теми, кто уже участвует в соревнованиях. В основном, на территории завода тренируют лошадей для пробегов на длинные дистанции. При необходимости выезжают на пастбища.
К так называемым гладким скачкам – проводят такие на специализированных аренах, – лошадей Малкинского завода готовят на Нальчикском ипподроме.
Малкинский конный завод – победитель главных призов Нальчикского ипподрома. В его арсенале Дерби, ОКС, кубки Главы КБР и Майлеров, призы в честь Дня адыгов, Элиты… И на этом здесь останавливаться не собираются.
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