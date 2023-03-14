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Кабардино-Балкария оказала помощь инвалиду из Скадовска

Кабардино-Балкария оказала помощь инвалиду из Скадовска

14.03.2023 | 14:11
В рамках оказания шефской помощи муниципальным округам Херсонской области, по поручению Главы КБР Казбека Кокова нуждающемуся жителю города Скадовска Александру Ковальчуку была передана инвалидная кресло-коляска. Александр Ковальчук, 1969 года рождения, болен сахарным диабетом. Несколько лет назад в результате осложнения болезни у Александра парализовало верхние и нижние конечности. Сегодня он нуждается в постоянном постороннем уходе и приеме лекарственных препаратов. Родственников по крови у Александра нет, но неравнодушные к его беде люди, друзья, всегда рядом с ним. Они обратились с просьбой помочь в приобретении кресла-коляски для Александра. Уже на следующий день просьба была исполнена. Глава ВГА Скадовского муниципального округа Сергей Швайко передал от Кабардино-Балкарии кресло-коляску Александру Ковальчуку, а также набор с продуктами на целый месяц. «Спасибо большое руководству Кабардино-Балкарии за оказанную помощь. Сегодня благодаря неравнодушным людям я делаю большие шаги в восстановлении моторики рук и ног. Теперь благодаря креслу я смогу вести более полноценный образ жизни, передвигаться как в условиях помещения, так и выезжать на улицу и дышать свежим воздухом», — сказал Александр Ковальчук.   https://t.me/vestikbr
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