Малыши изучают окружающий мир в танце и в играх. Самым старшим в группе едва исполнилось два года. Впервые в детский сад они пришли чуть больше месяца назад. Первое, чему уделяли внимание воспитатели, – адаптация каждого ребенка в новых условиях.
Этот детский сад посещают почти четыре сотни детей. 90 из них – до трех лет. Новый корпус для малышей открыли совсем недавно. И группы заполнились практически сразу.
За последнюю пятилетку в детсадах республики открыли свыше трех тысяч дополнительных мест, в том числе для малышей от двух месяцев до трех лет. Таким образом Кабардино-Балкария обеспечила стопроцентную доступность дошкольного образования. Только в этом году ясельные блоки построили в Баксане, Новой Балкарии, Ташлы-Тале, микрорайоне Нальчика “Нарт”.
Открытие новых образовательных учреждений потребовало и расширения кадровой базы. В Кабардино-Балкарии стали более востребованы педагоги и воспитатели. В целом с детьми до трех лет занимаются сейчас свыше 900 специалистов.
В образовательном ведомстве сообщили, что в перспективе возводить детские сады и ясельные блоки в республике продолжат. По мере необходимости муниципалитеты смогут решать этот вопрос в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий.
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