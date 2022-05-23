Кабардино-Балкария наращивает производство овощей на открытом и закрытом грунте

Пятилетний Адлан – большой любитель овощей. Признается, что больше всего по вкусу огурцы, выращенные дедом. Они имеют тонкий аромат и к тому же аппетитно хрустят. Овощеводством в закрытом грунте Аслан Семенов занимается почти 10 лет. Семейное дело начинал с теплицы на участке в 13 соток. Урожай был неплохой, бизнес давал доход, но, как любой предприниматель, Аслан хотел его расширить. Стимулом к развитию стала федеральная программа “Агростартап”. Фермер из Псыгансу прошел конкурсный отбор и получил из госбюджета грант в три миллиона рублей. На полученные деньги Аслан реконструировал тепличные модули и увеличил площадь производства до 19 соток. Растения пересадил из грунта в гидропонные капсулы. Вместо механического полива теперь – автоматизированная система индивидуального капельного орошения. За один раз уходит до четырехсот литров раствора, насыщенного необходимыми микроэлементами. В помещении комфортная для овощей среда: днем здесь поддерживают температуру до 27 градусов, а ночью – до 16. Фермер отказался от покупной рассады: выращивает ее сам. Рады успехам Семенова и односельчане, ведь любое предприятие – это в том числе рабочие места. Одна гидропонная дорожка – это десятки кустов, стремящихся ввысь. Сорт “Герман” – он не только салатный: такие огурцы можно консервировать. За сезон фермер собирает больше 25 тонн овощей, которыми снабжает районный рынок, а также республиканский. Аслан Семенов – далеко не единственный фермер в селе, получивший господдержку на развитие хозяйства. “Агростартап” действует в республике с 2019-го. По данным регионального Минсельхоза, за этот период гранты получили около 180-ти сельхозпроизводителей. Программа поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств доказала свою эффективность и продолжает работать в нынешнем году.