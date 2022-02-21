Кабардино-Балкария направила 20 тонн гуманитарной помощи в Ростовскую область

По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова гуманитарная помощь отправилась в Ростовскую область. Заполненные доверху продуктами питания газели одна за другой подъезжают к фуре. Уже в ней коробки складывают максимально плотно друг к другу – чтобы поместилось больше. Макароны, яблоки, маринованные помидоры, конфеты... Всего 20 тонн. Инициативу Главы республики и представителей регионального отделения Единой России поддержали 14 предприятий. Буквально час назад большегруз отправился в Ростов, где присоединится к машинам с гуманитарной помощью из других регионов. Если ситуация на Донбассе по-прежнему будет оставаться напряженной, Кабардино-Балкария продолжит оказывать гуманитарную помощь ее жителям.