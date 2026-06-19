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Кабардино‑Балкария нацелена превратить туризм в высокоэффективную отрасль

Кабардино‑Балкария нацелена превратить туризм в высокоэффективную отрасль

19.06.2026 | 13:05
Цель – превратить сферу туризма в высокоэффективную отрасль. Для этого необходимо максимально использовать имеющийся потенциал, усилить работу по формированию современной инфраструктуры туризма, благоприятного облика Кабардино-Балкарии, как одного из самых привлекательных для отдыха регионов. До 2030 года в Нальчике продолжится строительство гостиниц категории от трех звезд и выше. За последние 5 лет кратно увеличилось количество объектов коллективного размещения туристов, на сегодняшний день более 627 объектов с номерным фондом в 22 тыс. человек.   https://t.me/vestikbr
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