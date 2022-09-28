Кабардино-Балкария на 86 процентов готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом сегодня заявили на совещании в министерстве строительства и ЖКХ. На объектах, которые нуждались в ремонте, ликвидировали неисправности.
На отдельных участках замену ветхих сетей еще продолжают. Аварийно-диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме. В целом на подготовку к бесперебойному теплоснабжению предусмотрено почти 740 миллионов рублей. Как было отмечено, жилищный фонд республики к началу сезона готов полностью.
На 100 процентов к отопительному сезону готовы и объекты социальной инфраструктуры, отметили на совещании. Это детские сады, школы, интернаты, больницы и поликлиники.
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