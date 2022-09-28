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Кабардино-Балкария на 86 процентов готова к предстоящему отопительному сезону

Кабардино-Балкария на 86 процентов готова к предстоящему отопительному сезону

28.09.2022 | 22:46
Кабардино-Балкария на 86 процентов готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом сегодня заявили на совещании в министерстве строительства и ЖКХ. На объектах, которые нуждались в ремонте, ликвидировали неисправности. На отдельных участках замену ветхих сетей еще продолжают. Аварийно-диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме. В целом на подготовку к бесперебойному теплоснабжению предусмотрено почти 740 миллионов рублей. Как было отмечено, жилищный фонд республики к началу сезона готов полностью. На 100 процентов к отопительному сезону готовы и объекты социальной инфраструктуры, отметили на совещании. Это детские сады, школы, интернаты, больницы и поликлиники.   https://t.me/vestikbr
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