Кабардино-Балкария лидирует среди субъектов России по урожаю сливы

Кабардино-Балкария по валовому сбору сливы на первом месте среди субъектов России. В хозяйствах всех категорий республики в прошлом году собрано 34,2 тыс. тонн сливы, что немногими больше 2024 года (+0,7%).
На долю КБР приходится 16% от общероссийского урожая сливы, а если говорить о Северо-Кавказском федеральном округе, то здесь удельный вес республики превышает 50%. Средняя урожайность сливы в прошлом году в хозяйствах всех категорий КБР составила 216,8 ц/га, что также является лучшим показателем по стране.
Основными производителями сливы в Кабардино-Балкарии является население - в личных подсобных хозяйствах выращено свыше 20 тыс. тонн сливы. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 13,1 тыс. тонн сливы, в сельскохозяйственных организациях – более тысячи тонн.
