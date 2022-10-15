Кабардино-Балкария – лидер по реализации программы «Земский доктор»

Об этом сообщили на еженедельном видео-селекторном совещании Минздрава России. Согласно госпрограмме развития здравоохранения РФ «Земский доктор/земский фельдшер» в республике в 2022 году запланировано освоение 29 млн рублей на трудоустройство 29 специалистов.

В настоящее время уже трудоустроено 26 медицинских работников в амбулатории населенных пунктов Баксанского, Терского, Майского, Урванского, Лескенского, Зольского и Прохладненского районов. Среди специалистов 19 врачей и 7 фельдшеров скорой медицинской помощи. Еще 3 врачей трудоустроят до конца года.

Молодым медработникам полагаются субсидии, которые предоставляются в рамках госпрограммы. По 1,5 миллиона рублей получат врачи, по 750 тысяч рублей – фельдшеры, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки или поселки городского типа, отнесенные к труднодоступным и удаленным территориям. 1 миллион рублей выплатят врачам, 500 тыс – работникам со средним медицинским образованием, переехавшим в населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.

Как отмечает министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, реализация программы в целом, безусловно, способствует выправлению кадрового дисбаланса в отрасли. Необходимо отметить положительную динамику увеличения числа врачей, работающих в медицинских организациях, расположенных в сельской местности.

В Кабардино-Балкарии по итогам реализации программы "Земский доктор" в 2019-2021 годах в государственные медицинские организации трудоустроено 110 врачей разного профиля.