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Кабардино-Балкария и ВТБ договорились о совместной работе

Кабардино-Балкария и ВТБ договорились о совместной работе

04.06.2026 | 17:39
В ходе рабочей встречи с заместителем президента – председателем правления Банка ВТБ Денисом Бортниковым подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством республики и банком ВТБ. Документ предусматривает совместную работу в решении задач социально-экономического развития региона, поддержки малого и среднего бизнеса. В Кабардино-Балкарии ВТБ обслуживает порядка 2,5 тысячи юридических лиц и предпринимателей, а также порядка 56 тысяч розничных клиентов. Положительным результатом многолетнего сотрудничества уже стало то, что кредитный портфель корпоративных клиентов банка за прошлый год достиг 6,1 миллиарда рублей. По итогам первого квартала 2026 года общий кредитный портфель банка в регионе составил 9,1 миллиарда рублей. Среди значимых проектов, реализуемых в республике с участием ВТБ, – строительство фруктохранилища в Баксане на 6,5 тысячи тонн продукции, возведение плодохранилища в Шалушке вместимостью более 5,3 тысячи тонн фруктов и другие. Основными направлениями дальнейшей совместной работы станут инвестиционные проекты в различных секторах экономики, а также внедрение современных банковских технологий.
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