Кабардино‑Балкария и Абхазия готовятся открыть авиасообщение

Кабардино-Балкария и Абхазия планируют запустить авиасообщение к началу летнего туристического сезона. Об этом сообщили в администрации Главы региона.
Открытие прямого рейса между аэропортами Нальчика и Сухума называют первостепенной задачей. Над ее решением сейчас ведут глубокую проработку. Сотрудничество в сфере транспортного сообщения будет взаимовыгодным.
Жители Кабардино-Балкарии смогут получить упрощенный доступ к отдыху на черноморских курортах Абхазии, а отдыхающие из братской республики всего за 40 минут – добраться до горнолыжных курортов. Это значительно расширит туристические возможности обоих регионов. Инициатива направлена на развитие межрегионального туризма и укрепление связей.
