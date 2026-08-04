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Кабардино-Балкария готовится к региональному этапу Всероссийского марафона «Земля спорта»

Кабардино-Балкария готовится к региональному этапу Всероссийского марафона «Земля спорта»

04.08.2026 | 10:00
В Кабардино-Балкарии 15 августа состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» – масштабного проекта, объединяющего жителей малых городов и сельских территорий вокруг идей здорового образа жизни и активного досуга. Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Его главная цель – популяризация доступных видов спорта, приобщение к здоровому образу жизни и создание условий для активного досуга жителей сельских территорий и малых городов.   https://t.me/vestikbr
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