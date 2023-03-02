Кабардино-Балкария готовит новый гуманитарный груз для отправки военнослужащим. Об этом сегодня говорили на совещании, которое провел Глава региона Казбек Коков с членами правительства.
Встречу посвятили итогам поездки руководителя республики в зону специальной военной операции и подшефные КБР районы Херсонской области. Кабинету министров поручено оперативно проработать вопросы, которые Казбек Коков обсудил с бойцами и их командирами.
Гуманитарный груз, который отправили в зону СВО в минувшую пятницу, уже доставляют бойцам из Кабардино-Балкарии в места дислокации, сказал Казбек Коков.
Глава региона выразил благодарность всем, кто не остается в стороне и помогает нашим героям защищать страну. На совещании отметили, что в республике начали формировать следующую партию гуманитарного груза с продуктами, питьевой водой, медикаментами, предметами первой необходимости.
Казбек Коков также поручил кабмину решить задачи по дальнейшему оказанию шефской помощи трем муниципальным округам Херсонской области.
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