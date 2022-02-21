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Кабардино-Балкария готова принять 400 беженцев из ДНР и ЛНР

Кабардино-Балкария готова принять 400 беженцев из ДНР и ЛНР

21.02.2022 | 22:21
Жители ДНР и ЛНР вынуждены сегодня искать в России лучшей доли из-за военных действий. Массовую эвакуацию гражданского населения объявили власти народных республик. Первых беженцев приняли Волгоградская и Ростовская области. По поручению Казбека Кокова Кабардино-Балкария отправила гуманитарную помощь в Ростов для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Наша республика готова принять 400 человек, которых поселят в пяти санаториях. При необходимости им предоставят медицинскую помощь. Дети пойдут в школы. Жители Кабардино-Балкарии не остались в стороне от происходящего и выражают беженцам из Донецка и Луганска свою поддержку. В МЧС сообщили, что по состоянию на сегодня в Россию прибыли свыше 61 тысячи беженцев из Донбасса. И цифры продолжают расти.
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